Balneário Camboriú recebe o desfile inédito do Glamour Beauty Show 03/12/2024 - 10h58 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h36 )

Nesta terça-feira, 03 de dezembro, é o dia do lançamento do Glamour Beauty Show, um evento inédito no Sul do Brasil, que está acontecendo em Balneário Camboriú. Com desfiles de moda, beleza e estilo, o evento promete encantar o público com as últimas tendências do mundo da beleza. A repórter Juliana Senne traz todas as informações ao vivo direto do local, onde o glamour e a sofisticação são protagonistas.

