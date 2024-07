Balneário Camboriú recebe a 5ª edição da Feira Logistique, grande evento de logística Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/07/2024 - 21h07 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 ) ‌



A cidade de Balneário Camboriú dá início nesta terça-feira (23), à 5ª edição da Feira Logistique, um dos maiores eventos do setor logístico no Brasil. A feira reúne autoridades, líderes e grandes nomes da logística para discutir tendências, inovações e oportunidades no setor. Acompanhe todos os detalhes deste importante evento com nossa cobertura especial e veja como a cidade se torna o epicentro da logística nacional.

