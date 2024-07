Balneário Camboriú celebra 60 anos: programação especial começa nesta sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h24 ) ‌



Neste sábado (20), Balneário Camboriú completa 60 anos, e as comemorações começam nesta sexta-feira (19) com uma programação especial repleta de eventos. Juliana Senne traz todas as informações sobre as festividades que vão marcar o mês na cidade.

