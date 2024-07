Baleias-jubarte e tubarões se tornam atração no litoral brasileiro

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

O inverno no Rio de Janeiro ganhou cara nova. As baleias-jubarte apareceram em maior quantidade neste ano. Um espetáculo diante dos nossos olhos e bem pertinho da praia. Os animais parecem estar bem à vontade e expressam isso em forma de melodia. Uma expedição do Domingo Espetacular partiu oceano adentro com o objetivo de encontrar o grupo de baleias.

