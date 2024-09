Baleia suspeita de ser espiã russa é encontrada morta Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/09/2024 - 18h45 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h19 ) ‌



A baleia Hvaldimir, suspeita de ser uma ‘espiã’ a serviço do presidente russo Vladimir Putin, foi encontrada morta na Noruega. O animal ficou famoso depois de ter sido encontrada na costa do país, em 2019, com uma espécie de cinto com uma câmara integrada.

‌



📷 Reprodução: Joergen Ree Wiig/Norwegian Directorate of Fisheries via Reuters

