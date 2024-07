Balão estoura fios de eletricidade e cai dentro de uma casa em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/07/2024 - 10h42 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h53 ) ‌



Um balão caiu e atingiu uma casa no bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (22). O balão foi visto em bairros como Itaquera, São Miguel e Vila Curuçá. Uma página intitulada "balões da quebrada" divulgou imagens da soltura do balão. Nas redes sociais, João Guilherme, de 15 anos, afirma ser o administrador da página. O jovem compartilhou uma imagem dizendo que o balão colidiu contra o estádio do Corinthians. Segundo os moradores, a energia elétrica da área foi afetada após o balão cair na fiação nas proximidades do centro de Itaquera e arrastou uma moto, que ficou pendurada na fiação. Além da motocicleta, carros também foram atingidos pelo balão.

