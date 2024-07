Balanço Especialista: Julho Verde Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 25/07/2024 - 17h28 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Dr. Rogério Volpe, oncologista e professor do curso de Medicina da UNIFRAN, participou do Balanço Geral para falar sobre o Julho Verde, mês dedicado à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Durante a entrevista, ele explicou os principais sintomas da doença, as opções de tratamento disponíveis e a importância do diagnóstico precoce.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.