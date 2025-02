Balança Povão: Trator é ‘engolido’ por cratera no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 18h20 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h12 ) twitter

Na última semana, um trator chamado para arrumar buracos no asfalto foi engolido por uma cratera no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. A causa provável do acidente, como apontam os moradores, é uma obra que começou no local no ano passado para ajudar no escoamento da região, inclusive com novas bocas de lobo. Após o fim da obra, neste ano, o asfalto da rua foi refeito, mas já apresentou problemas. Os moradores e comerciantes se queixam da dificuldade de acesso e falta de segurança ao caminhar na rua.

