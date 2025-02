Balança Povão: Menino de 8 anos denuncia abandono de praça em Guarulhos Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 15h39 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h39 ) twitter

Kelvin, um menino de 8 anos, enviou à RECORD um vídeo expondo a má condição da praça no bairro Cidade Soberana, Guarulhos, na Grande São Paulo. A área, que deveria ser um espaço seguro para brincadeiras infantis, está com mato alto e falta de brinquedos. O pai do menino, Kleber, ajudou na gravação da denúncia, que chamou a atenção para os riscos enfrentados pelas crianças do bairro.

