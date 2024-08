Baixas temperaturas movimentam economia e turismo na serra Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/08/2024 - 10h28 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h31 ) ‌



Esse inverno tem surpreendido, tanto pelas baixas temperaturas, como pelas ondas de calor. A estação mais fria do ano, não têm deixado a desejar nas cidades turísticas que dependem do inverno. O movimento tem sido interessante para os empresários do setor.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #frio #frentefria #impactos #economia #turismo #regiãoserrana #santamariamadalena #gastronomia

‌



