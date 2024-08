Bairros de Biguaçu podem ficar sem água nesta quarta-feira, durante limpeza de reservatório Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 08h15 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h13 ) ‌



Os moradores de Biguaçu, na Grande Florianópolis, devem se preparar para a possível falta de água em diversos bairros ao longo do dia. A CASAN realiza nesta quarta-feira (07) a limpeza do principal reservatório de água tratada da cidade, localizado no bairro Jardim Janaína. A operação acontece das 8h da manhã às 5h da tarde, resultando na interrupção do abastecimento durante quase todo o dia. O desabastecimento pode se estender até amanhã em áreas mais altas e distantes. A CASAN garante que o abastecimento será normalizado até a noite de quinta-feira (08). A orientação é que os moradores economizem água até amanhã.

