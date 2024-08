BAIRRO TOMADO PELA POEIRA: MORADORES PEDEM ASFALTAMENTO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 28/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 27/08/2024

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA BORGES, EM GOIANIRA, ESTÃO 'NA BRONCA' POR CONTA DA POEIRA. A SITUAÇÃO JÁ ERA DIFÍCIL, MAS PIOROU COM O CLIMA SECO E A BAIXA UMIDADE DO AR. A EXPECTATIVA É PELO ASFALTAMENTO DO BAIRRO, PROMETIDO HÁ ANOS PELA IMOBILIÁRIA RESPONSÁVEL.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

‌



#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.