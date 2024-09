Bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, recebe água tratada e outras localidades serão beneficiadas Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 03/09/2024 - 10h52 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h40 ) ‌



Moradores do bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, já estão recebendo água tratada nas torneiras. A concessionária responsável pelo fornecimento na região dos lagos, afirma que, além desta localidade, outros bairros também serão beneficiados no município.

