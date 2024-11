Bairro Restinga: terreno baldio serve de esconderijo para assaltantes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 08/11/2024 - 14h38 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h31 ) twitter

Um terreno baldio causa preocupação de moradores da Restinga, na zona sul de Porto Alegre. No local assaltantes e traficantes se escondem para roubar quem passa por ali. O Jônatha Bitencourt foi até lá e conseguiu conversar com moradores em situação de rua que vivem nesse local. Eles revelaram uma rotina de crimes, consumo de drogas e prostituição no local.

