Bairro Jardim Patrícia em Uberlândia recebe entretenimento especial | Manhã Total

No próximo domingo, dia 4 de agosto, o bairro Jardim Patrícia, em Uberlândia, será palco de uma edição especial do projeto "Uberlândia Viva". A iniciativa, que faz parte das comemorações pelos 136 anos da cidade, levará uma manhã repleta de atividades, lazer e serviços para os moradores da região.

A partir das 9h, a praça Doutor Bolívar Carneiro será o ponto de encontro para quem quiser participar. A programação é bastante variada e inclui aula de mix dance do "Agita Uberlândia", feira de produtos agropecuários, ações de saúde como vacinação e testes rápidos, além de serviços como renovação de estacionamento para idosos, recarga do cartão do transporte público e cadastro em cursos profissionalizantes. Para fechar a manhã com chave de ouro, a Banda Municipal fará uma apresentação especial.

O "Uberlândia Viva" é um projeto da Prefeitura de Uberlândia que tem como objetivo levar serviços e lazer para os bairros da cidade. A edição do Jardim Patrícia contará com a participação de diversas secretarias municipais, como Saúde, Trânsito, Educação e Cultura, além de órgãos como Procon, Dmae e Futel.

