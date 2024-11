Bairro a Bairro: após repercussão do "catingão", moradores denunciam mau cheiro vindo de frigorifico Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 16/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h33 ) twitter

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (16), moradores da Vila Suzana, na região da Pampulha, reclamam que o mau cheiro vindo de frigoríficos é constante e gera muito incômodo na comunidade. Sobre o mau cheiro vindo do frigorífico ainda em atividade na região, a prefeitura ainda não se posicionou. Em relação ao frigorífico desativado, que causou um vazamento de amônia na última segunda-feira(14), a Prefeitura informou que uma vistoria foi realizada no local.

