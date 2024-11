Baile de Natal do Clube Doze é cancelado em Florianópolis por problemas no elevador Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h22 ) twitter

O tradicional Baile de Natal do Clube Doze, em Florianópolis, foi cancelado após uma falha no elevador do prédio. Devido à falta de tempo para o conserto, a decisão de reagendar o evento foi tomada pensando na segurança e acessibilidade do público, especialmente os idosos. A nova data será anunciada em breve.

