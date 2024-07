Bailarinos do Studio de Dança Shirley Santos, de Planaltina, DF, disputam no Festival Meia Ponta Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h31 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Festival Meia Ponta, os bailarinos do Studio de Dança Shirley Santos, de Planaltina, DF, estão fazendo sua marca com apresentações emocionantes e técnicas. O festival é uma vitrine para talentos de todo o Brasil, e o Studio Shirley Santos não desaponta, trazendo uma mistura de inovação e tradição para o palco. As coreografias são uma verdadeira demonstração da dedicação e habilidade dos bailarinos, que competem com entusiasmo e precisão. Acompanhe o Festival Meia Ponta e torça pelos talentos de Planaltina enquanto eles disputam os prêmios e conquistam o público com suas performances notáveis.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.