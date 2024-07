Bailarinos 60+ se apresentam no Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/07/2024 - 11h32 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h32 ) ‌



Acompanhe as novidades diretamente do estúdio da NDTV com a repórter Isabela Corrêa em Joinville! Saiba tudo sobre o espetáculo "Bichos Dançantes", que movimentará a cidade neste sábado (20) às 14h. Com coreografias inspiradoras e a participação emocionante de bailarinos 60+, o Festival de Joinville promete encantar com sua diversidade e arte. Não perca os detalhes e os bastidores dessa celebração da dança em Santa Catarina.

