Bailarino do Bolshoi e com passagem pelo Festival de Dança, foi para o exterior e virou grife

26/07/2024 - 15h38 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h29 )



Um talento que se destacou no Bolshoi e no Festival de Dança de Joinville agora brilha internacionalmente. Após sua passagem por eventos renomados, esse bailarino conquistou o exterior e se tornou uma grife no mundo da dança. Sua trajetória é marcada por dedicação e sucesso, refletindo a qualidade e o prestígio que ele trouxe de suas experiências em Joinville. Acompanhe como ele transformou sua carreira em um fenômeno global, unindo arte e moda em uma única expressão de talento.

