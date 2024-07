Bailarina e cantora Pâmela costa aposta no sertanejo

Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Descubra o novo capítulo na carreira de Pâmela Costa, que, além de sua habilidade como bailarina, está agora investindo no universo musical sertanejo. Esta mudança representa uma nova fase na vida artística de Pâmela, onde ela combina sua paixão pela dança com sua voz única e o estilo envolvente do sertanejo. Nesta matéria, exploramos os motivos por trás dessa decisão, os primeiros passos na música e as expectativas para o futuro da sua carreira. Prepare-se para conhecer uma artista multifacetada que promete surpreender no cenário musical brasileiro.

