Bailarina de São Paulo é tetra campeã no solo de jazz, no Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/07/2024 - 15h21 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h20 ) ‌



No Festival de Dança de Joinville, a bailarina de São Paulo alcançou um feito notável ao se tornar tetracampeã na categoria de solo de jazz. Com uma performance impressionante e técnica refinada, ela continua a consolidar sua posição como uma das maiores estrelas do festival. Neste evento renomado, que atrai talentos de todo o Brasil e do mundo, sua conquista representa a culminação de anos de dedicação e paixão pela dança. A vitória é um testemunho de seu talento excepcional e da sua capacidade de emocionar o público a cada apresentação.

