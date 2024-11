Baiano de 2 anos se torna brasileiro mais novo a entrar em sociedade de alto QI Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h02 ) twitter

Um garoto de Feira de Santana, na Bahia, é o brasileiro mais jovem a ingressar na Sociedade Internacional de Alto QI, a Intertel. O pequeno Benjamin Lustosa, de apenas dois anos de idade, se tornou membro do grupo em setembro deste ano. Em agosto, ele já havia se tornado a quinta pessoa mais jovem a entrar para a Mensa, outro grupo internacional formado por indivíduos com inteligência acima da média. O QI de Benjamin é de 133, sendo que a maioria das pessoas, inclusive adultos, chega no máximo a 109. Para falar mais sobre esse pequeno gênio, conversamos com a mãe dele, Dayane Lustosa.

