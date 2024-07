BAHIA 2 X 0 JUVENTUDE - MELHORES MOMENTOS | 14ª RODADA - BRASILEIRÃO 2024 - 04/07/2024

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

O Bahia teve mais uma brilhante atuação em seus domínios na temporada e derrotou o Juventude por 2 a 0, em jogo da 14ª rodada, do Campeonato Brasileiro. Thaciano, aliás, foi o destaque, ao marcar o primeiro gol e depois deu assistência para Cauly fazer o segundo. Assim, o Bahia continua com 100% de aproveitamento na Arena Fonte Nova no Brasileirão. É o 20º jogo de invencibilidade em casa. Veja os melhores momentos e os gols do triunfo do Esquadrão.

#bahia #juventude #melhoresmomentos #brasileirão #futebol

