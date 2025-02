Bahar quebra porta do quarto de Sirin em ataque de fúria | Força de Mulher Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 24/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 01h26 ) twitter

O catálogo do PlayPlus oferece de forma gratuita, para todos os usuários, os cinco últimos capítulos exibidos na TV. A trama conta a história de sobrevivência de Bahar. Ela foi abandonada pela mãe aos 8 anos e, mais tarde, perdeu a avó e o pai. Quando se sente completamente sozinha, ela conhece Sarp, por quem se apaixona. Os dois se casam e têm dois filhos. Mas, depois de alguns anos de felicidade, Bahar enfrenta uma terrível tragédia: a perda repentina do marido. De repente, ela se vê sozinha com os dois filhos pequenos, Nisan e Doruk.

#PlayPlus #ForçaDeMulher #Novela

