Bagagens de brasileiro desaparecido na França são abertas em embaixada

As buscas pelo fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, que desapareceu em Paris (França), entraram no oitavo dia. As bagagens dele foram abertas na embaixada do Brasil na capital francesa, mas nenhuma pista foi encontrada.

