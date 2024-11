Babyssiter brasileira é presa nos EUA teria planeado com o patrão a morte da esposa dele Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 15/10/2024 - 06h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h42 ) twitter

O caso da babyssiter brasileira presa nos Estados Unidos mostrado aqui no 'Domingo Espetacular' ganha uma reviravolta. Juliana foi detida depois de a patroa dela ter sido morta, mas sempre alegou que o criminoso era um homem misterioso que invadiu a mansão da família. Agora, as investigações concluíram que a brasileira tinha um caso com o patrão e que o dois tinham engendrado um plano para matar a esposa dele.

