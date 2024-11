Avó contesta hospital e nega que bebê que morreu desnutrido sofreu maus-tratos dos pais, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/11/2024 - 09h25 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h37 ) twitter

A Justiça decidiu manter a prisão dos pais de um bebê de apenas dois meses, que estão sob investigação por suspeita de maus-tratos, no último final de semana, em Franca. Luiz Miguel Dominciano de Matos chegou na Santa Casa em parada cardíaca, apresentando desnutrição severa e uma lesão que, segundo os médicos, pode ter sido causada por queimadura de cigarro. Ele nasceu com lábio leporino, que é uma má formação da boca, e era alimentado por sonda. Graciela Domiciano de Souza, de 28 anos, e José Euripedes Neto, de 27 anos, estão presos desde a morte do bebê; a avó de Luiz Miguel nega que ele tenha sido vítima de maus-tratos e afirmou que a família é vítima de perseguição do hospital.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.