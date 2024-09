Aviões agrícolas e reservatório de água são utilizados no combate a incêndios em BH Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 10/09/2024 - 14h19 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h11 ) ‌



Em Belo Horizonte, Minas Gerais, três aeronaves anteriormente utilizadas na agricultura foram contratadas pelo governo do estado para o combate aos incêndios. As aeronaves estão localizadas no aeroporto da Pampulha e cada uma abastece com dois mil litros de água antes de realizar o lançamento nas áreas afetadas pelas queimadas.

