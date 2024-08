Avião que transportava deputada catarinense faz pouso de emergência no Paraná Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h29 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h37 ) ‌



O avião que transportava a deputada catarinense Caroline de Toni precisou fazer um pouso de emergência no estado do Paraná após uma falha no motor. O incidente ocorreu durante o voo que partiu de Chapecó com destino a Joinville, onde a deputada participaria de uma convenção partidária no domingo. Quando a aeronave atingiu 20 mil pés de altura, problemas no motor obrigaram o piloto e o copiloto a realizar o pouso de emergência. Além da deputada, seu marido e dois assessores também estavam a bordo. Felizmente, ninguém se machucou. O repórter Mikael Melo traz os detalhes ao vivo sobre o ocorrido e as medidas de segurança tomadas durante a emergência.

