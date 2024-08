Avião faz pouso de emergência nos EUA após turbulência; sete pessoas ficaram feridas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sete pessoas ficaram feridas durante uma turbulência em um voo que partiu de Cancún no México com destino a Chicago, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu na altura do estado da Louisiana. O avião transportava 172 passageiros e sete tripulantes e fez um pouso de emergência na cidade de Memphis. Dos sete feridos, seis recusaram atendimento médico e apenas uma pessoa foi levada ao hospital. A companhia aérea United informou que a turbulência aconteceu enquanto o sinal para uso do cinto de segurança estava aceso.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.