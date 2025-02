Avião faz pouso de emergência no Piauí por falta de combustível Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/02/2025 - 18h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um avião precisou fazer um pouso de emergência no Piauí após o piloto declarar que estava sem combustível. Câmeras flagraram o momento em que a aeronave pousou no aeroporto de Parnaíba na manhã desta quinta-feira (20). O avião da Azul havia partido de Campinas, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de São Luís, no Maranhão. A companhia aérea disse que o piloto não conseguiu pousar no destino final por questões climáticas adversas e seguiu para Teresina, onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo. A aeronave então seguiu para a cidade de Parnaíba, onde o pouso foi realizado em segurança. O avião foi abastecido e seguiu para São Luís em seguida.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #avião #baixocombustivel

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.