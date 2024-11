Avião faz pouso de emergência após pegar fogo no ar Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um Boeing 737 fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) depois de pegar fogo no ar enquanto se preparava para aterrissagem. Pilotos não se feriram. Fogo foi controlado e causas do incêndio serão investigadas.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.