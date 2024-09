Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos no Mato Grosso do Sul Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h04 ) ‌



Um avião agrícola de pequeno porte caiu ao lado do aeroporto de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. As informações preliminares da Polícia Civil indicam que duas pessoas que estavam na aeronave morreram carbonizadas. Logo após a queda, o avião explodiu e espalhou chamas pela vegetação próxima ao local.

