Avião da VoePass faz pouso emergencial em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na tarde desta quinta-feira (15) no Aeroporto de Uberlândia um avião da companhia aérea VoePass, modelo ATR 72-600, com 38 passageiros a bordo, realizou um pouso de emergência após apresentar problemas técnicos durante o voo de Rio Verde (GO) para Guarulhos (SP). A aeronave pousou com segurança em Uberlândia, por volta das 19h15, e todos os passageiros desembarcaram sem ferimentos.

Segundo informações da Aena, empresa responsável pela administração do aeroporto, a causa do pouso de emergência foi uma pane elétrica nos controladores de voo. A VoePass, por sua vez, não divulgou detalhes sobre o problema técnico específico que afetou a aeronave. Após o incidente, os passageiros foram orientados a seguir viagem em outro voo da companhia aérea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ihxikPagnP0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=GzSMaZFvNrU

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jUq1H6SUfSE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #avião #voepass #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.