Avião da Voepass faz pouso de emergência em Uberlândia (MG) após pane
16/08/2024 - 17h29 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h04 )



Um avião da Voepass com 38 passageiros realizou um pouso de emergência no aeroporto de Uberlândia, Minas Gerais. A aeronave partiu de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP) e enfrentou um atraso de sete horas na decolagem, que só ocorreu às 18h30; meia hora depois do embarque, porém, a aeronave apresentou algum problema e todas as luzes se apagaram. Os passageiros não receberam informações sobre o ocorrido. Um novo avião foi enviado para transportar os passageiros restantes às 22 horas até o destino final. Alguns optaram por retornar para casa utilizando outros meios.

