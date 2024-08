Avião da VOEPASS cai na região de Vinhedo, interior de SP #shorts #balançogeral Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/08/2024 - 14h47 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h33 ) ‌



URGENTE 🚨 Um avião da VOEPASS Linhas Aéreas (Passaredo) caiu no bairro Capela, região de Vinhedo, interior de São Paulo. A informação é de que a aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, 62 pessoas estavam a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes; ainda não há informações sobre vítimas. Continue acompanhando o #BalançoGeral na #RecordInteriorSP

