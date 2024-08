Avião da FAB transporta para o Paraná e RS, corpos de vítimas do acidente aéreo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 17h09 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h28 ) ‌



Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um avião da Força Aérea Brasileira decolou, na tarde desta terça (13) de São Paulo, e já pousou no Paraná, levando os corpos de três vítimas do acidente aéreo, que aconteceu em Vinhedo. Antes do embarque, uma cerimônia em homenagem às vítimas foi realizada no hangar da base aérea. E ainda: Quatro capitais batem recorde de frio e idoso morre afogado em ressaca do mar, no Rio de Janeiro.

