Avião da FAB leva corpos de vítimas de acidente aéreo para Cascavel (PR) 14/08/2024 - 18h34 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h57 )



Mais um avião da FAB decolou hoje (14) de São Paulo para o Paraná levando os corpos de três vítimas do acidente aéreo, que aconteceu em Vinhedo (SP). A aeronave saiu da base aérea de São Paulo, que fica em Guarulhos, na grande São Paulo, pouco depois das 11h20 da manhã e levou três urnas funerárias e as famílias das vítimas. Antes do embarque, uma cerimônia em homenagem aos mortos foi realizada no hangar da base aérea. As três vítimas serão enterradas hoje (14) mesmo, em Cascavel, no Paraná. No IML, continua o trabalho de identificação das vítimas. Até o momento, 56 corpos foram identificados, desses, 27 já foram liberados aos familiares.

