Avião com meia tonelada de drogas faz pouso forçado na Amazônia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/02/2025 - 12h28 (Atualizado em 04/02/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um avião com meia tonelada de drogas fez um pouso forçado na floresta amazônica após ser interceptado pela Força Aérea Brasileira. A aeronave, vinda do Peru, foi acompanhada por três unidades da FAB, que ordenaram o pouso após a entrada no espaço aéreo brasileiro. Os pilotos aterrissaram forçadamente, incendiaram o bimotor e fugiram; a droga foi destruída pelas chamas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.