Avião bate em veículo de manutenção pouco antes de decolar em aeroporto no Rio de Janeiro

Um avião da Gol colidiu com uma viatura de manutenção na pista do aeroporto durante os procedimentos de decolagem para Fortaleza. O impacto foi registrado por um passageiro em vídeo. "Nós colidimos com uma viatura sobre a pista. A situação está controlada no momento", relatou um dos pilotos no vídeo. A concessionária Rio Galeão informou que ninguém ficou ferido e as operações no local continuam sem interrupções. Uma investigação está em andamento para apurar as causas do acidente envolvendo o veículo na pista.

