Avião arremete e evita tragédia nos Estados Unidos
26/02/2025 - 00h03 (Atualizado em 26/02/2025 - 01h14 )

Um avião precisou arremeter para evitar uma tragédia nos Estados Unidos. O caso aconteceu no aeroporto de Chicago.

No vídeo é possível ver o momento em que o avião toca o solo e, logo na sequência, volta a subir. A manobra do piloto evitou uma colisão com um jato particular que, segundo o aeroporto, entrou na pista sem autorização. 📲 #RecordNews

