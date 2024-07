Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Aventura diferente Keltryn aprende a jogar golfe e você descobre curiosidades do esporte

Acompanhe Keltryn em uma aventura única enquanto ela aprende a jogar golfe e desvenda curiosidades fascinantes sobre esse esporte tão especial. Neste vídeo, você vai descobrir como Keltryn se saiu em sua primeira experiência no golfe, além de aprender fatos interessantes sobre a história, as regras e os desafios deste esporte. Prepare-se para uma jornada de descobertas e novas habilidades enquanto exploramos juntos o mundo do golfe através dos olhos de Keltryn.

