Avenidas de Balneário Camboriú terão bloqueios no trânsito para gravação de filme

A partir desta segunda-feira, 25 de novembro, motoristas que transitam por Balneário Camboriú precisarão redobrar a atenção devido aos bloqueios no trânsito, que ocorrerão em várias avenidas da cidade. A razão para as alterações no tráfego é a gravação de um filme que acontece no local. A repórter Juliana Senne traz as orientações para que os motoristas possam se planejar e evitar contratempos. A expectativa é de que os bloqueios causem impacto temporário, mas essenciais para as filmagens.

