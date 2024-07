Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Descubra as mudanças no trânsito que afetarão uma importante avenida em Florianópolis nos próximos 30 dias. O repórter Paulo Mueller traz todos os detalhes sobre como a alteração no Córrego Grande impactará o fluxo de veículos na região. Fique por dentro das alternativas e adaptações necessárias durante esse período de ajustes no tráfego urbano da cidade.

