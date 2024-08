Avenida Marcos Konder tem trânsito alterado a partir desta segunda-feira em Itajaí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h14 ) ‌



A partir desta segunda-feira (26), importantes mudanças no trânsito entram em vigor na Avenida Marcos Konder, em Itajaí, devido a obras em andamento. As alterações foram implementadas para melhorar a infraestrutura da área e garantir maior segurança para motoristas e pedestres. A repórter Juliana Senne está no local para detalhar como essas mudanças afetarão o tráfego e fornecer orientações sobre rotas alternativas e horários mais críticos. Fique atento às novas sinalizações e ajuste seus deslocamentos para evitar transtornos durante as obras.

