Avaí reforça o elenco para 2025 com novas contratações e renovações Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 07/12/2024 - 15h05 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Avaí está movimentando o mercado da bola para a temporada 2025 com importantes contratações e renovações de contrato. A semana foi marcada por grandes novidades na Ressacada, com a chegada de novos reforços e a permanência de peças fundamentais para o tempo. Junto com o Avaí, o Figueirense e o Brusque também anunciaram suas movimentações no mercado, reforçando seus elencos para o próximo ano. Com as estratégias de cada clube, a expectativa para a próxima temporada é alta em Santa Catarina. Acompanhe as principais notícias e detalhes das movimentações no futebol catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.