Avaí perde invencibilidade na Série B para o Novorizontino

No domingo (08), na Série B, o Avaí recebeu o Novorizontino em casa, na Ressacada, e acabou perdendo, uma novidade para o Leão da Ilha. Nosso repórter do ND+, Jorge Júnior, acompanhou a partida e traz todos os detalhes. Além disso, na Série B Catarinense, Camboriú e Santa Catarina se enfrentaram em um duelo que terminou empatado. E no sul do estado, um projeto emocionante: crianças autistas criaram uma torcida organizada para acompanhar os jogos do Criciúma. A repórter Rachel Schneider traz informações ao vivo sobre essa iniciativa inspiradora. Acompanhe todas as atualizações da rodada do esporte catarinense aqui na NDTV.

