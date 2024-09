Avaí enfrenta o Sport e busca aproximação ao G4 da Série B Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 07/09/2024 - 15h20 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Avaí vai encarar o Sport em mais uma rodada da Série B com o objetivo de se aproximar ainda mais do G4. A equipe está focada em conquistar uma vitória crucial que pode alavancar suas chances de subir para a elite do futebol nacional. Confira esse e outros destaques do programa deste sábado (7).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.