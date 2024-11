Avaí 3 x 0 Vila Nova: o show de Hygor na Ressacada Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 26/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Avaí teve uma noite memorável na Ressacada, conquistando uma vitória impressionante de 3 a 0 sobre o Vila Nova pela Série B. O atacante Hygor foi o grande destaque da partida, marcando dois dos gols que garantiram a vitória. Tiago Pagnussat também deixou sua marca, contribuindo para o resultado positivo da equipe. Este triunfo é crucial para o Avaí, que busca se firmar entre os primeiros colocados e se afastar da zona de rebaixamento. Acompanhe os detalhes dessa vitória e a performance dos jogadores com Jorge Jr., que traz as informações diretas do estádio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.